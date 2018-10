Durch die Kinderbuchbrille gesehen

Mit ganz kleinen Kindern tut er sich schwer, trotzdem gehört Helme Heine zu den erfolgreichsten Kinderbuchautoren.

Seine drei "Freunde", der kleine Drache Tabaluga oder auch Johnny Mauser sind bestens bekannt als Bewohner im Kinderbuchregal. Helme Heine, Jahrgang 1941, ist Autor, Illustrator, Designer und studierter Betriebswirt. Der gebürtige Berliner hat über 50 Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht. Sein Bestseller "Freunde" von 1982 wurde in 17 Sprachen übersetzt. Er ist aber auch auch ein politisch kritischer Weltbürger - das zeigt eine Ausstellung in München. In den 1970er-Jahren hatte der Kinderbuchautor sogar ein eigenes Kabarett namens "Sauerkraut".

Herr Heine, mögen Sie Kinder Helme Heine: Mit ganz kleinen tue ich mich schwer. Ab drei, vier Jahren finde ich sie interessant. Ich hatte das Glück, dass ich durch meine zweite Frau gleich wunderbare ältere Kinder bekam. Man muss Kinder aber nicht lieben, um für sie zu schreiben.

Ist ein Abstand besser Das gilt für vieles, über das man schreibt. Ich bin nicht so extrem wie Beatrix Potter, eine der großen englischsprachigen Kinderbuchautorinnen um 1900. Die war so allergisch gegen Kinder, dass sie die Straßenseite wechselte, wenn ihr eines entgegenkam. Oder denken Sie an Maurice Sendak, der mit den wilden Kerlen berühmt geworden ist. Er hat Kinder gehasst, sie hätten ja seine wertvolle Mickey-Mouse-Sammlung kaputt machen können.

Warum sind Sie Kinderbuchautor geworden Schuld daran ist eine Wette. Ich habe zwölf Jahre in Südafrika gelebt, hatte dort ein Kabarett, das hieß "Sauerkraut". Dafür hatte ich viele Texte geschrieben und auch viel gezeichnet und gemalt. Als ich einmal ein Kinderbuch kaufen wollte, fand ich nur banale Geschichten. Ich sagte mir, das kann ich besser. Zwei Freunde, die dabei waren, meinten: "Na dann mach mal!"

Da kamen Sie nicht mehr heraus Nein, da wollte ich nicht kneifen. Mir war allerdings klar, dass ich ein Buch mit einer elementaren Thematik machen möchte, die ab etwa vier Jahren verstanden wird und auch Geschwister, Eltern und Großeltern interessiert. So ist 1975 das "Elefanteneinmaleins" entstanden.

Mit dem Altwerden und dem Tod geht dieses Buch ans Grundsätzliche. Das bewegt uns alle. Heute wird das Buch übrigens in Kindergärten und Altenheimen gelesen.

Stört es Sie, dass Sie trotzdem durch die Kinderbuchbrille gesehen werden Durch die Kinderbücher bin ich unabhängig geworden. Warum sollte ich mich daran stören? Die Einteilung in U und E ist mir fremd, dazu habe ich zu lange in angelsächsischen Ländern gelebt. Friedrich Dürrenmatt hat mir einmal erzählt, er könne schon deshalb nie den Literaturnobelpreis bekommen, weil er zwei Krimis geschrieben habe.

Neben Büchern und Kabarett gibt es noch Musicals, die Sie inszenieren, Theater, Skulpturen, Filme, Design. Als was würden Sie sich bezeichnen Als Lebenskünstler. Ich lebe sehr intensiv.

Woher kommt das Durch Afrika, das war die schwierigste Zeit in meinem Leben. Ich bin acht Mal ausgeraubt worden, war manchmal bettelarm. Aber ich war immer von Menschen umgeben, die getanzt und gesungen haben und die aus Kleinigkeiten etwas kreieren konnten. Das hat mir Kraft gegeben, mein Leben zu meistern. Das Glück hängt ja nicht von der Größe des Geldbeutels ab. In Afrika bin ich zum Künstler geworden. In München wäre ich vermutlich nicht zum Theater oder Kabarett gekommen.

Wie finden Sie die heutige Kabarett-Szene Politisch-literarisches Kabarett ist zum Hofnarrentum verkommen. Heute spöttelt man über einen Politiker, während er oder sie in der ersten Reihe sitzt.

… und applaudiert. Das ist doch absurd. Ich schätze dagegen das sozialkritische Kabarett von Gerhard Polt.

Sie sind auf dem Sprung nach Neuseeland. Das Land ist auch Thema einer Ausstellung im Museum Fünf Kontinente - mit Kunst der Maori und Ihren Bildern und Skulpturen Das ist eine weitere Seite von mir. Hier blicke ich auf das Land, in dem ich seit dreißig Jahren lebe. Diese Bilder haben einen politischen Unterton mit einer Prise Humor gewürzt.

Welcher Ihrer Figuren kommen Sie am nächsten? Waldemar, Franz von Hahn, Johnny Mauser? Tabaluga? Es steckt in jeder Figur ein bisschen Helme Heine, wobei mir der Elefant aus dem ersten Buch "Elefanteneinmaleins" doch am besten gefällt.



Ausstellung: "Spiegelbilder", Museum Fünf Kontinente, München, bis 28. April.

