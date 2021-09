Durchs Nebelmeer führt der Weg tief in die Seele hinein

Der ungarische Essayist László F. Földényi lässt uns mit Caspar David Friedrich eine Reise ins Innere antreten.

Vielleicht hatte Caspar David Friedrich einfach Pech. Sein Kopf war derart voll von Ideen, die Möglichkeiten der Kunst zu erweitern, allein die technischen Möglichkeiten waren noch nicht so weit. So musste er als Maler, angewiesen auf Fläche und Leinwand, seine Ideen einer Grenzen sprengenden Kunst umsetzen. Die Romantiker, sowieso vom Motiv der Überschreitung angezogen, arbeiteten intensiv daran, den Abbildrealismus zu überwinden und die Wahrnehmung zu erweitern. So zeigen Bilder nicht nur, was der Blick unmittelbar erfasst, sondern sie sind Chiffren ...