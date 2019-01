Ehrung für Robert Menasse: Streit um Zitate und Europa

Nie zuvor hat die Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille des deutschen Bundeslands Rheinland-Pfalz so hohe Wellen geschlagen: Wenn Robert Menasse die Auszeichnung am Freitagabend in Mainz erhält, wird überall im deutschsprachigen Raum über seinen Umgang mit Zitaten und historischen Fakten diskutiert. Hinter dem Disput steht auch der Streit über die Rolle der Nationen in der Europäischen Union.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Literarisches Gesamtwerk Menasses soll gewürdigt werden