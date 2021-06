Eigentlich geht es recht gemütlich zu

Beim Bachmann-Preis zeigt sich: Mit Reflexion wird bemerkenswert zurückhaltend verfahren.

Es war ein gutes Zeichen, als sich die Schriftstellerin Vea Kaiser, als Vertreterin eines neuen Konservativismus merkwürdigerweise in Jurorinfunktion für den Bachmann-Preis gewählt, sich angesichts des Textes der Österreicherin Katharina Ferner Sorgen um die deutschsprachige Gegenwartsliteratur machte. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein. Kaiser nimmt ihr eigenes, sehr eng abgestecktes Schreiben, unterhaltsam und aufs Mitfühlen angelegt, zum Maß aller Dinge. Nichts davon bei Ferner. Sie greift jene Tradition auf, die in Österreich seit Mayröcker, Artmann und der Wiener Gruppe so prägend ...