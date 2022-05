Ein braver Soldat auf Kriegswache: Schriftsteller Max Frisch konnte auch zahm sein

Aufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Schriftsteller als dienstbeflissener Patriot.

Im September 1939, unmittelbar nachdem Polen von Deutschland überfallen worden war, wurde Max Frisch für mehrere Wochen zum Grenzdienst eingezogen. 1940 wurde er noch einmal geholt, insgesamt soll er an die 650 Tage als Soldat gedient haben. Er war 28 Jahre alt, hatte eine Karriere als Architekt geplant, seine schriftstellerischen Ambitionen hatte er aufgegeben. Er wurde in den Tessin abkommandiert, wo er Wachdienst schieben musste. Seine Truppe wurde in eine verlassene Gegend abkommandiert, ein Dorf, zwei Wirtshäuser, viel Natur.

...