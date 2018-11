Ein Krimiautor probt das Verschwinden

Friedrich Ani ist einer der Stars beim Salzburger Krimifest "Peng!". In seinem jüngsten Roman lässt der Autor einen Kollegen abtauchen.

So ein Einzelgänger und verschrobener Sonderling wie Cornelius Hallig ist nicht von Natur aus von menschenabweisender Art. Er hat eine Geschichte, die, wenn schon nicht verständlich, so doch einsehbar macht, warum er sich derart verbissen in sich selbst verkriecht. Das Leiden an der Welt begann früh. Als Kind machte ihm der Skandal des Todes zu schaffen, als sein Hund von einem Lastwagen erfasst wurde. Dazu kommt das Drama des Verlassenseins, das er hautnah mitbekommt, als sich sein Vater aus dem Staub macht. Nicht, dass von ihm je viel zu sehen gewesen wäre. Bei einem der spärlichen Besuche hinterlegt er ein paar Geldscheine, von da ist er aus dem Leben Halligs verschwunden. Der bindet sich umso intensiver an seine Mutter, und so pflegen die beiden bis zu deren Tod eine nahezu symbiotische Beziehung. Sie leben jahrzehntelang Zimmer an Zimmer in einem Hotel, das sich die beiden leisten können, als Hallig zu einem der meistgelesenen Krimiautoren aufgestiegen ist.