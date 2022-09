Ein Mädchen trotzt dem Kalten Krieg

Eine junge Friedensbotschafterin weckte den Glauben an überirdische Kräfte eines Kindes.

Aus einem Foto aus 1983 schöpft Katja Petrowskaja Hoffnung. Wenn sie die US-Amerikanerin Samantha Smith mit dem lächelnden Sowjet-Milizionär sehe, "kehrt mein Glaube an die überirdischen Kräfte eines Kindes zurück", schreibt die ukrainisch-deutsche Autorin in ihrem neuen Buch. Die zehnjährige Samantha hatte zur Zeit von Wettrüsten, Atomkriegsgefahr und Antikriegsdemos einen Brief an den sowjetischen Staatschef Juri Andropow geschrieben und ihn gefragt, ob er für Krieg stimme. Daraufhin wurde sie in die Sowjetunion eingeladen. Katja Petrowskaja war da 13 Jahre alt ...