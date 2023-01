Ein Putsch erschüttert das Märchenreich

Erik Fosnes Hansen liefert eine kurzweilige, überraschende Beschreibung unserer Zeit und ihrer Unstimmigkeiten.

Was ist normal? Diese Frage hat den Norweger Erik Fosnes Hansen nicht lang beschäftigt. Normal ist für ihn, dass nichts nach Plan läuft, dass Unwägbarkeiten und zufällige Begegnungen ein Leben steuern. Das war in seinen früheren Büchern nicht anders als im jüngsten Roman. Dem Einzelnen bleibt nichts anderes übrig, als das Unerwartete einzubauen in das eigene Leben und daraus etwas zu machen. So kommt Hansen gut durch seine Literatur: als ein wandlungsfähiger Schriftsteller mit dem Hang zum Grotesken und Komischen.

...