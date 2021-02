Ein "Rapport" und ein Comic über Thomas Bernhard: Dies und mehr in den SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt.

Rachilde: Monsieur Vénus. Materialistischer Roman. Aus dem Französischen von Alexandra Beilharz und Anne Maya Schneider. Geb., 218 S. Reclam, Ditzingen.

Im Jahr 1884 erscheint in einem auf erotische Literatur spezialisierten Brüsseler Verlag der Roman einer 24-jährigen Französin, der als derart anstößig empfunden wird, dass der Verfasserin in Belgien zwei Jahre Haft und eine Geldstrafe von zweitausend Franc drohen. Der Vorwurf, gegen die Sitten verstoßen zu haben, wiegt schwer, an Feindseligkeiten vonseiten der ...