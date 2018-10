Ein Schweizer Dandy behilft sich mit Rokoko-Porzellan

Allmen ist tiefer in der Patsche denn je. Daher schickt ihn sein Romanautor Martin Suter zum Stehlen ins Lagerhaus.

Um Johann Friedrich von Allmen muss man sich seit dem neuen Buch Martin Suters Sorgen machen. Die Finanznot des charmanten Schweizer Dandys ist schon so groß, dass er den Negroni, den er in der Goldenbar gern als Aperitif nimmt, nicht einmal mehr anschreiben lassen kann. Die Zahlungsrückstände sind zu hoch. Der Barmann kredenzt den Negroni zwar noch einmal, doch nur mit gnädigem - und beim nächsten Mal vermutlich entwürdigendem - Zusatz "on the house".