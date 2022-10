Eine Dolmetscherin begegnet dem Bösen

Im Roman "Intimitäten" schildert die US-Schriftstellerin Katie Kitamura das Geschehen am Internationalen Strafgerichtshof.

Nur mit Mühe können internationale Institutionen die Bruchstücke einer zersplitterten Welt noch zusammenfügen. Die Literatur macht dies zum Thema. Die deutsche Autorin Nora Bossong hat in ihrem Roman "Schutzzone" das System der Vereinten Nationen inspiziert. Ihre Kollegin Lucy Fricke porträtiert in ihrem Roman "Die Diplomatin" jene Berufsgruppe, die Verbindung und Vertrauen zwischen Staaten schaffen soll. Die US-amerikanische Schriftstellerin Katie Kitamura rückt jetzt im Roman "Intimitäten" den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag in unseren Blick.

Im Mittelpunkt dieses Buches ...