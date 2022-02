Eine Frau beobachtet, wie sich ein Volk zum Deppen macht

Irmgard Keun, eine der wichtigen deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts, ist wieder zu entdecken.

Es gab viele Versuche, Irmgard Keun im Bewusstsein deutschsprachiger Leser zu verankern. Heute ist vor allem ihr Roman "Das kunstseidene Mädchen" ein Begriff. In der Zwischenkriegszeit war sie eine viel gelesene Autorin. Als ihr unter der Naziherrschaft Publikationsmöglichkeiten abhandengekommen waren, blieb sie nach 1945 lange eine Unbekannte. Eine wie sie, die das schlechte Gewissen einer Nation verkörperte, die sich im Wirtschaftswundertaumel befand, konnte man nicht gebrauchen. In den Siebzigerjahren gab es Anstrengungen, ihr Werk in Erinnerung zu rufen. Inzwischen gilt ...