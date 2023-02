Eine Vorarlbergerin hat ihr Lebensglück versäumt

Der Vorarlberger Wolfgang Hermann erzählt aus dem Leben seiner Mutter und entwirft das Bildnis einer Generation.

Sie war katholisch, gesellig und voller Stolz. Sie wollte selbstständig sein, ihr eigenes Geld verdienen, das Auto chauffieren und Opernsängerin werden. Sie ist nicht von einem Opernhaus zur nächsten Bühne gezogen. Sie sang die Arien nur am Herd, beim Kochen. Man hörte ihre Stimme weit, die Nachbarn kannten ihr Repertoire. Sie lebte in Bregenz an ihren Lebensträumen vorbei, bekam fünf Kinder, an der Seite des verschlossenen, kalten und harten Mannes, der Architekt, später Stadtpolitiker war und der an allem sparte: ...