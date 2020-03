Einer, der es auch sprachlich genau wissen wollte

Der Trakl-Lyrikpreisträger Hans Eichhorn ist im Alter von 64 Jahren am Attersee verstorben.

Das Werk von Hans Eichhorn ist im Lauf der Jahre kontinuierlich durch eine stattliche Anzahl von Buchveröffentlichungen gewachsen. Dennoch ist er keiner, mit dessen Name man sofort einen bestimmten Titel verbindet, der als Hauptwerk von besonderer Geltung zu zählen hätte. Seit seinem ersten Gedichtband "Das Zimmer als voller Bauch" (1993) arbeitete er konsequent an Lyrik und Prosa, ohne dass er markante Setzungen getätigt hätte.

So wie er sich im Leben gab, verlief auch sein Schreiben: ohne große Sprünge, Umbrüche und überraschende Wendungen. Bedächtigkeit machte den Menschen aus, und Achtsamkeit. Früh wusste er, was ihm wichtig war, dabei blieb er, trieb es in Variationen immer weiter. Dass er als Fischer mit Boot frühmorgens auf den Attersee hinausfuhr, um seinem Brotberuf nachzugehen, hinterließ in seiner Literatur Spuren. Der Natur kam eine bedeutende Rolle zu, auf deren Gefährdung hinzuweisen er nicht vergaß. Er machte das nicht als Weltverbesserer, der uns wissen ließ, dass wir gefälligst unser Leben zu ändern haben, sondern indem er die Schönheit, die Pracht und die Größe der Natur ausstellte. Das reicht um zu verstehen, was wir verlieren, wenn wir nicht aufpassen.

Für die großen Ereignisse waren andere zuständig. Er entdeckte in den ganz gewöhnlichen Dingen das Besondere. Man muss nur die Augen aufmachen, schon findet man etwas, was uns aller Sensationsgier zum Trotz berührt. "Der Raureif am Gezweig ist dicker geworden." Ein einfacher Satz, im Prosaband "Und alle Lieben leben" von 2013 zu finden. Die Rede ist von etwas, was den meisten egal ist. Einer wie Eichhorn aber schaut genau hin, und es ist ihm wert, aufgezeichnet zu werden. Das hat etwas zu bedeuten. Natur ist nicht nur Natur, sie spielt sich vor unser aller Augen ab und nimmt Einfluss auf uns - vorausgesetzt, wir lassen uns darauf ein. Was Eichhorn schrieb, war ihm Herzensangelegenheit.

Es gehört einiges dazu, von den Erschütterungen der Seele zu sprechen, ohne gefühlsselig zu werden. Dabei ist diese Literatur voll von Herausforderungen an die Seele. Superlative sparte sich Eichhorn, das ist ein Grund, warum seinen Gedichten und seiner Prosa ein Hauch von Natürlichkeit anhaftet. Er verstand es vorzüglich, mit klarem Verstand Sprache nüchtern zu handhaben. "Der Schrecken fährt dir in die Knochen", heißt es im oben erwähnten Band, "und die Erschütterung geht bis ins Mark, so die Redensart dazu." Damit stellte sich Eichhorn in die österreichische Tradition der Sprachgenauigkeit, die Wörter nicht als selbstverständliche Handelsware nimmt, sondern von einer Gebrauchsgeschichte belastet sieht: "so die Redensart". Floskeln passierten Eichhorn nicht, er war ein Sprachsucher und Wortklauber.

Im November 2019 wurde Eichhorn mit dem Georg-Trakl-Preis für Lyrik ausgezeichnet, damit war er in der ersten Reihe der Schriftsteller angekommen. Am Samstag ist er nach langer schwerer Krankheit in seinem Fischerhaus am Attersee im Alter von 64 Jahren verstorben.

Quelle: SN