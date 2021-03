Engtanzphase im Pongau: Teresa Präauer lehrt Phil Collins das Snowboarden und feiert mit Britney Spears

Auf den Pisten im Pongau war Schriftstellerin Teresa Präauer mit Phil Collins snowboarden. Und zu Weihnachten schaut auch einmal Briteny Spears vor. Jetzt erinnert sich Schriftstellerin Präauer wieder daran - irgendwie halt.

Jeder Tag auf der Piste "another day in paradies", dazu Italo-Hits, Tulpen aus Amsterdam und in der Albertina. Pearl Jam, Jimi Hendrix und Zettelwirtschaft: Schriftstellerin Teresa Präauer, aufgewachsen im Pongau, hat für ihr neues Buch "Das Glück ist eine Bohne" lose Texte in eine Ordnung gebracht, die private Blicke zulassen und gleichzeitig auf falsche Fährten führen. Ein Gespräch über süß klingende Erinnerungen und die Suche, dafür Wörter zu finden.

Frau Präauer, es geht viel um kulturelle Phänomene in ...