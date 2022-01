Entführung durch alle Sinne

Wie Geschmack und Geruch die Erinnerung steuern. Wie sind Erlebnisse von früher im Gedächtnis abrufbar? Dank seines Geschmacksinns gelang es Marcel Proust, in die Kindheit zu gelangen. Funktioniert das auch heute?

Erinnerung ist ein trügerisches Gefährt, um in die eigene Vergangenheit zu gelangen. Sie neigt dazu, Erlebnisse in Geschichten und Anekdoten abzuspeichern, die weitergereicht werden, um die anderen wissen zu lassen, wie es einmal gewesen ist. Solche Episoden werden im Lauf der Zeit verändert, etwas aufregender und kühner gestaltet und gehen als Familiengut in die gemeinsame Geschichte ein. Deshalb gibt es so viele Helden, weil genug Zeit vergangen ist, als dass der Wahrheitsbeweis noch einforderbar wäre. Nicht dramatisch, wenn solche Geschichten ...