Eröffnung der Rauriser Literaturtage: Daheim in der Anti-Heimat

Die Rauriser Literaturtage begannen mit der Verleihung der Rauris-Preise.

Die Literaturtage in Rauris seien ein Glücksfall für alle Teilnehmenden, der Literaturpreis, der jedes Jahr zur Eröffnung des Festivals für das beste Romandebüt vergeben wird, sei ein Glücksfall für den Empfänger - und der diesjährige Preisträger Marcus Fischer sei wiederum ein Glücksfall für Rauris. Diese Glücksspirale skizzierte Gerhard Fuchs am Mittwochabend in seiner Laudatio für Marcus Fischer, der für seinen Roman "Die Rotte" ausgezeichnet wurde.

Dem späten Romandebüt des früheren Werbetexters hatte die Rauris-Jury (Nicole Henneberg, Katja Schönherr ...