Erste Salzburgerin im Rennen um Deutschen Buchpreis: Birgit Birnbacher nominiert

Als erste Salzburger Schriftstellerin steht die 35-Jährige mit dem Roman "Ich an meiner Seite" auf der Longlist.

Es ist ein leises Buch, das Birgit Birnbacher geschrieben hat und auf das nun ein besonders helles Licht fällt. Mit ihrem Roman "Ich an meiner Seite" ist Birnbacher die erste Autorin aus Salzburg, die eine Chance auf den Deutschen Buchpreis hat.

Seit Dienstag steht sie auf der Longlist für diesen Preis. Neben der aus dem Pongau stammenden Bachmann-Preisträgerin Birnbacher sind mit Valerie Fritsch, Robert Seethaler, Helena Adler und Stephan Roiss vier weitere Österreicher vertreten. Insgesamt stehen 20 Titel auf der Longlist. Im Vorjahr kamen sechs der Nominierten aus Österreich.

Die Auszeichnung hat sich im Lauf der vergangenen Jahre zur prominentesten Ehrung innerhalb der deutschsprachigen Buchbranche entwickelt.

Birnbacher erzählt in "Ich an meiner Seite", ihrem zweiten Roman, davon, wie es ist, nach einer Haftstrafe wieder im Leben anzukommen. Oder besser: wie schwer es ist, wieder im Leben ankommen zu wollen. Der stille, gescheite und reflektiert aufs Leben blickende Arthur ist erst 22 Jahre alt. 26 Monate saß er im Gefängnis. Wieder in Freiheit angelangt stellt er fest, dass er so leicht keine neue Chance bekommen wird. Ohne die passenden Papiere und Zeugnisse lässt man ihn nicht zurück ins richtige Leben. Das könnte eine bittere Geschichte sein, doch Birnbacher versteht es, mit Humor und Empathie einen feinen Blick in eine sonst einer breiten Öffentlichkeit völlig verborgene, ja verstohlen verschwiegene Welt zu werfen. Birnbacher findet dafür eine Sprache, die ohne Schnörkel auskommt, die kein Pathos kennt, aber auch keine liebe Beschönigung. Es gelingt ihr, ohne jede reißerische, anbiedernde Dramatisierung zwischen Komik und Tragik einen ganz besonderen Sog zu erzeugen.

Aus Salzburger Sicht war seit der Gründung des Deutschen Buchpreises im Jahr 2005 vor allem der Verlag Jung&Jung erfolgreich. Im Jahr 2010 bekam die Jung&Jung-Autorin Melinda Nadj Abonji den Preis für "Tauben fliegen auf". Nur zwei Jahre später ging die Auszeichnung wieder an den kleinen Salzburger Verlag. Es gewann Ursula Krechel mit dem Roman "Landgericht". Auch die nun nominierte Birgit Birnbacher hat einen Bezug zu Jung&Jung. Dort war vor vier Jahren ihr erster Roman "Wir ohne Wal" erschienen. Nach dem Gewinn des Bachmann-Preises wechselte Birnbacher zum Wiener Zsolnay Verlag.

Im September wird die Liste für den Buchpreis auf sechs Titel verkürzt. Die Siegerin oder der Sieger wird am Vorabend der Frankfurter Buchmesse im Oktober verkündet. Das Preisgeld beträgt insgesamt 37.500 Euro.