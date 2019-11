Europäische Literaturtage: Buchhandels-Preis an Melandri

Zum Abschluss der elften Europäischen Literaturtage in Krems an der Donau ist die italienische Autorin Francesca Melandri am Sonntag im Klangraum Minoritenkirche mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet worden. Die in Rom geborene Schriftstellerin ist die 29. Trägerin des mit 10.000 Euro dotierten Preises.

SN/APA/SASCHA OSAKA Francesca Melandri darf sich über einen Preis freuen