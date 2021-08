Familiengeheimnisse können den Schlaf rauben

Zwei Autorinnen wählten den Gang in die Archive, um Familiengeschichte ohne G'schichtln zu erzählen.

Zwei Autorinnen teilen den gleichen Anspruch. Sie sind durch fünfzehn Jahre und unterschiedliche biografische Erfahrungen voneinander getrennt, doch beide kommen nicht zurande mit ihrer Familie. Personen aus ihrem Umfeld bleiben ihnen fremd, weil deren Handlungen ihnen nicht einleuchten wollen, so wie sie sich durch die brisanten Jahre im 20. Jahrhundert manövriert haben. Dazu kommt das Unbekannte, das Verschwiegene, an das niemand rühren will, um den Frieden nicht zu stören. Das Verheimlichte wird so mächtig, weil die Vermutung, dass hinter dem ...