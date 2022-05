"Ferne Gestade" von Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah: Koloniale Erfahrungen aus erster Hand

Abdulrazak Gurnah erhielt im Vorjahr den Nobelpreis. Ein großer Roman ist jetzt neu zu entdecken.

Alles hatte sich gut entwickelt für Saleh Omar. Als Schulkind fällt er den britischen Kolonialherren auf Sansibar auf, sodass ihm Bildung zuteilwerden darf. Das hilft ihm in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, etwas aus sich zu machen. Den kleinen Laden seines Vaters formt er zu einem ansehnlichen Möbelgeschäft, so gelangt er zu Wohlstand und Ansehen. Er übernimmt die Ansichten und den Fortschrittsgedanken der Briten, und so lernt er, wie die Einheimischen von den Kolonisatoren gesehen werden, "abgerissen und erbärmlich". Natürlich ...