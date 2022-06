Ferner, Hornbach, Schulman: Das sind die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Katharina J. Ferner: Der Anbeginn

Archaisches wird wieder gern gesehen in der jungen österreichischen Literatur, Märchenhaftes, was zeitenthoben vom seltsamen Treiben der Menschen erzählt. In jenem Irgendwann, als das Wünschen noch geholfen hat, siedelt auch die Salzburgerin Katharina J. Ferner, geboren 1991, ihren ersten Roman an. Als Erzählerin fungiert eine junge Frau, die selbst aufgeht in dieser magischen Welt, die nach ihren eigenen Gesetzen funktioniert. Als sie geboren wird, stirbt ihre Großmutter, was offenbar als ehernes Gesetz in ...