Festival "Verstörungen": Thomas Bernhard trifft Kafka und fährt nach Goldegg

Bei der siebten Ausgabe des Festivals "Verstörungen" geht's um Dunkles und Unabwendbares.

Gambetti bekommt in Rom Unterricht in deutschsprachiger Literatur und Philosophie. Sein Lehrer Franz-Josef Murau setzt quasi eine Pflichtliste zusammen. Jean Paul, Goethe und Schopenhauer stehen drauf, auch Robert Musil und Hermann Broch. Auch Franz Kafka muss der Schüler lesen. So jedenfalls schreibt es Thomas Bernhard in seiner letzten Roman "Auslöschung" vor. Andere Äußerungen Bernhards über Kafka sind nicht bekannt. Dennoch treffen die beiden - längst Säulenheilige der österreichischen Literatur - in dieser Woche zusammen: in Goldegg, bei der siebten Ausgabe des Festivals "Verstörungen".