Frankfurter Buchmesse: Die Welt brennt, lesen hilft

Worauf ist in der Literatur Verlass? Ein Rundblick auf der Frankfurter Buchmesse zwischen Gastland-Pavillon, Kontroversen und einer 1500 Seiten starken Familiengeschichte der Menschheit.

Wie präsentiert ein Land in einer Ausstellung das, was seinen Geist ausmacht, die Literatur? In den Vorjahren war auf der Buchmesse in Frankfurt zu beobachten, dass sich Künstler gern selbst feierten und Installationen errichteten, die einem die Augen übergehen ließen. ...