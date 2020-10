Frankfurter Buchmesse: Digitale Signale aus dem Trauerspiel

Die Buchbranche erholt sich vom Lockdown, aber es fehlt ihr heuer der große Treffpunkt Frankfurt. Die Messe wird im Netz zelebriert.

Arno Kleibel sitzt in seinem Büro in Salzburg. Außergewöhnlich ist das, weil er in der zweiten Oktoberwoche üblicherweise nicht am Schreibtisch sitzt. Üblicherweise sitzt Kleibel in diesen Tagen am Stand bei der Frankfurter Buchmesse oder trifft in den Messehalle und bei Lesungen andere Verleger, Autoren oder Buchhändler. Heuer ist der daheim.

Kleibel leitet den Otto Müller Verlag in Salzburg. "Die Menschen in Frankfurt zu treffen fehlt mir, der direkte Austausch ist mir wichtig", sagt er. Und sein Salzburger ...