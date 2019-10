Franzobel wird 25. Stadtschreiber von Dresden

Der Oberösterreicher Franzobel wird der 25. Stadtschreiber von Dresden. Er bekommt für sechs Monate ein Stipendium und kann mietfrei in Dresden leben. Sein Amt wird der 52-Jährige am 1. Juni 2020 antreten, wie die Stadt Dresden am Donnerstag mitteilte. "Sein Erfindungsreichtum und Sprachwitz verschafften ihm großen Erfolg bei der Literaturkritik wie beim Lesepublikum auch in Deutschland", hieß es.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Plant Roman über eine Parallelfamilie in der DDR