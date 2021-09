Frey, Lehmann, Reyer: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Alexander Moritz Frey: Solneman der Unsichtbare

Ein Fremder kommt in die Stadt. Er nennt sich Hciebel Solneman, von hinten nach vorn gelesen: Namenlos lebe ich. Er verfügt über reichlich Geld, was ihn in die Lage versetzt, den Stadtpark zu kaufen unter der Bedingung, dass er für niemanden mehr zugänglich ist. Er schützt ihn mit einer Mauer vor den Blicken Neugieriger, was - Alexander Moritz Frey war ein Zeitgenosse Sigmund Freuds - die Triebstruktur der Gesellschaft sichtbar macht. Neugier, ...