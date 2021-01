Friderike Zweig wird aus dem Schatten geholt

Die erste Frau Stefan Zweigs darf 50 Jahre nach ihrem Tod wenigstens eineinhalb Tage lang hinter dem Ruhm ihres Ehemanns hervortreten.

Was Friderike Zweig an Romanen verfasst oder an Literatur übersetzt hat und wie sie sich für Frieden und Europa engagiert hat, ist bisher bestenfalls unter "auch" oder "nebenbei" erwähnt. Hauptsächlich gilt sie als erste Ehefrau des Schriftstellers. Einige sagten ihr sogar nach, sie habe sich an Stefan Zweig nur herangeschmissen, um von ihm zu profitieren, erläutert die Germanistin Martina Wörgötter vom Stefan-Zweig-Zentrum der Universität Salzburg. Zudem werde behauptet, Friderike Zweig habe sich als Muse ihres Ehemanns zu etablieren getrachtet, da ...