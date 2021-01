Friedrich Dürrenmatt - der Weltendeuter kam vor hundert Jahren auf die Welt

Er ist ein moderner Klassiker. Eine neue Biographie lädt dazu ein, das literarische Werk des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt neu zu entdecken.

Friedrich Dürrenmatt ist ein Weltautor mit fortdauernder Wirkung. Seine literarischen Werke sind in insgesamt 52 Sprachen übersetzt worden. Auch heute sind Dürrenmatt-Titel noch in 28 Sprachen lieferbar. Seine Erzählungen wie "Die Panne" oder "Der Tunnel" zählen zur Schullektüre. Seine Theaterstücke wie "Der Besuch der alten Dame" und "Die Physiker" halten sich dauerhaft auf den internationalen Spielplänen. Auch seine Kriminalromane "Der Richter und sein Henker", "Der Verdacht" und "Das Versprechen" haben längst Gesamtauflagen in Millionenhöhe erreicht. Das Genre des Kriminalfilms lebt ...