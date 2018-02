Für E-Bücher sinken Preise und Käuferzahlen

Die E-Bücher haben in Deutschland neuerlich an Attraktivität eingebüßt. Zwar wurden im Vorjahr mit 29,1 Millionen um 3,9 Prozent mehr E-Bücher verkauft als 2016. Doch weil die Preise für digitalen Lesestoff um 5,1 Prozent auf durchschnittlich 6,38 Euro gesunken sind, ist der Umsatz zum zweiten Mal hintereinander geschrumpft, und zwar um 1,4 Prozent. Auch die Zahl der Käufer ist in Deutschland weniger geworden: von 3,8 Millionen im Jahr 2016 auf 3,5 Millionen im Vorjahr.

Der Umsatzanteil von E-Büchern am Buchmarkt erreicht mit 4,6 Prozent das Vorjahresniveau. Das gedruckte Papierbuch bleibt also dominant. Diese von GfK Entertainment ermittelten Daten gab der Börsenverein des deutschen Buchhandels am Mittwoch bekannt.

Dass die Zahl der E-Buch-Leser stärker gesunken ist als der Umsatz, bedingt höhere Durchschnittsausgaben pro Käufer, und zwar 53,13 Euro (plus 6,8 Prozent) für 8,3 digitale Bücher pro Jahr. Diese Daten sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab zehn Jahren, also für 67,7 Millionen Menschen.

(SN)