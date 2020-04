Von Streeruwitz, Zoderer bis Strout: Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leser seine Buchtipps für eine weitere Woche mit Corona-Ausgangsbeschränkungen zusammengestellt.

Politisch: Marlene Streeruwitz und ihr Roman "Flammenwand"

In Österreich hat Marlene Streeruwitz einen Sonderstatus in der Literatur. Niemand wie sie geht so harsch mit den Patriarchats-Strukturen in unserer Gesellschaft um. Sie erfindet Frauen, die in die Opferrolle geraten, ...