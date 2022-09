Futscher, Amaral, Bryla: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Christian Futscher: Mein Vater, der Vogel. Geb., 112 S. Czernin, Wien.

Zur Literatur des Christian Futscher gehört das Moment der Unberechenbarkeit. Eine Fantasie arbeitet in ihm, die verrückte Welten zutage fördert, die man so noch nicht gesehen hat. Das kann sehr witzig sein, als Leser wird man sich stets gut unterhalten fühlen. Sein jüngstes Buch besitzt einen ernsthaften Kern. Der Vater ist gestorben, der Sohn erinnert sich an ihn und fasst sein Leben in kleine Episoden, an die ...