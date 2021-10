Gantner, Federmair und Undset: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser die Buchempfehlungen für das Allerheiligenwochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Florian Gantner: Soviel man weiß

Überwachung überall: Sie wohnen in der Quellenstraße 63 in Wien und haben untereinander kaum Kontakt. Sie stehen für unterschiedliche Milieus und verschiedene Herkunft, Generationsunterschiede trennen sie. In einer Wohnung versammelt sich eine konspirative Anarcho-Truppe, die vorerst gegen öffentlich platzierte Kameras vorgeht, sich zunehmend radikalisiert und gewalttätig wird. Anders Marek, der zwar als verbummelter Student selbst keinen Fuß auf den Boden bringt, aber im Ansatz die Fähigkeit zur Analyse aufbringt: "Der Algorithmus sagt dir, ...