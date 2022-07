Gedichtband von Joseph Zoderer: Wo bleibt bloß das Glück?

In dem Gedichtband, der knapp vor Joseph Zoderers Tod erschien, wird die Natur zum Spiegel der Seele.

Was verbindet man mit Bäumen? Standhaftigkeit, Beharrlichkeit, einen Schutzraum für Waldbewohner, Unerschütterbarkeit, Geduld und Sanftmut. Sie stehen für das Gegenprogramm zum rastlosen Menschen von heute, der sich erst im Unterwegssein zu verwirklichen meint: unterwegs zu fernen Zielen, unterwegs auf allen Kanälen, unterwegs in Regionen, wo man dem eigenen Ich nicht zu nahe kommt. In Joseph Zoderers jüngstem Gedichtband - er erschien kurz vor seinem unglücklichen Todessturz in seinem Haus in Bruneck - halten sich Bäume gleich mehrfach in einem Zimmer ...