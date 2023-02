Geißler, Saunders, Reger: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Heike Geißler: Die Woche. Roman. Geb., 313 S. Suhrkamp, Berlin.

Wie lässt sich von unserer Gegenwart reden, ohne in einen bloßen Abbildrealismus zu verfallen? Man sollte genau bei Heike Geißler hinschauen, die eine der herausragenden Gestalten der neuen deutschsprachigen Literatur ist. Sie schwelgt in Fantasien, die den Blick auf deutsche Verhältnisse nie aus dem Auge verlieren. Es schwingt einiges an Zorn mit, wenn sie sich mit so dubiosen Bewegungen wie Pegida auseinandersetzen und mit Befremden die Hetze gegen ...