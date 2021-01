Geistreiche Reise in die Belle Époque: Dr. Pozzi vereint Lust und Erfolg

Der britische Erzähler Julian Barnes stellt einen kunstsinnigen, europafreundlichen und charmanten Mediziner vor.

Das Bildnis ist spektakulär. Es zeigt in Lebensgröße einen attraktiven jungen Mann in einem bodenlangen scharlachroten Morgenmantel. Er steht vor dem Hintergrund eines schweren burgunderroten Vorhangs, während seine feingliedrigen Hände mit dem Gürtel und dem Kragen seines roten Rocks spielen. Der Society-Maler John Singer Sargent hat dieses Porträt im Jahr 1881 in Paris gemalt. Es trägt den Titel "Dr. Pozzi at Home".

Wer bitte ist Dr. Pozzi? Zwar ist seine herrscherliche Allüre eine Anspielung auf das berühmte Porträt ...