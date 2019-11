Georg-Büchner-Preis an Schriftsteller Bärfuss verliehen

Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss hat am Samstag in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis 2019 entgegengenommen. Bei der Preisverleihung warnte der 47-Jährige vor einem Vergessen der Nazi-Diktatur und des Holocaust: "Es bleibt die Aufgabe meiner Generation, die Erinnerung lebendig zu halten". Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

SN/APA/dpa/Boris Roessler Lukas Bärfuss ist vor allem als Dramatiker bekannt