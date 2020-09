Georg Trakl: Ein großer Salzburger Dichter wird neu greifbar

In der neuen Trakl-Gesamtausgabe sind auch jüngste Funde enthalten. Immer wieder gibt es Überraschungen aus der Welt des Lyrikers.

Nur zwei Buchstaben sind in einem Gedicht von Georg Trakl verändert. Aber für seinen Klang haben sie doch eine große Wirkung. Unter dem Titel "Wintergang in a-Moll" war es bisher berühmt. In der neuen Gesamtausgabe der Dichtungen und Briefe des Salzburger Lyrikers, die der Otto-Müller-Verlag soeben veröffentlicht hat, ist das dreistrophige Werk nun aber unter dem Titel "Wintergesang in a-Moll" zu finden.

Das kleine, aber spannende Detail habe er in einem handschriftlich korrigierten Exemplar eines Bands mit Trakl-Gedichten ...