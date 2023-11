Geschichten hören, Gedichte pflücken

Salzburger Buchtage: Krimilesungen und Finale in der Altstadt.

In Krimis werden Verbrechen am Ende meist bestraft. Wenn eine Spezialbuchhandlung Geburtstag hat, darf auch auf sie angestoßen werden: Mit einem "Krimihelden"-Fest feiert das gleichnamige Buchgeschäft in der Alpenstraße sein zweijähriges Bestehen. Lesungen mit Roland Hebesberger, Ernst Kaufmann und Lutz Kreutzer stehen an diesem Freitag im Rahmen der Salzburger Buchtage auf dem Programm. Die Aktionswoche geht am Samstag mit dem Altstadtbuchtag ins Finale: In Buchhandlungen lesen Salzburger Autorinnen und Autoren wie Gudrun Seidenauer und Matthias Gruber aus ihren Werken, im Marionettentheater präsentieren Andreas Ehrenreich und Iris Laner einen Band über den Filmer Wolfram Paulus. Gedichte zum Pflücken hängen in der Griesgasse und im Arthotel Blaue Gans.



Programm:www.wko.at