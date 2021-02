Glückliches Verliebtsein wird auf den Prüfstand gestellt

Mit Marco Missirolis "Treue" setzt der Wagenbach Verlag seine Tradition in italienischer Literatur fort.

Das junge Eheglück von Margherita und Carlo wird gleich doppelt zerzaust: Der Universitätslehrer für Literatur verschaut sich so heftig in eine Studentin, dass er trotz Belesenheit und Intelligenz sich dabei zuschauen muss, wie sein Begehren den Verstand vernebelt. Dass der Autor Marco Missiroli auf wenigen Seiten die Immobilienagentin Margherita mit so schlichter Eleganz vorstellt, wie sie für eine kluge Italienerin typisch ist, macht eine der Freuden dieses kleinen Romans aus.

Eine weitere Freude dieses Buchs, mit dem der ...