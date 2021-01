Glückhafte Erfahrungen sind einzigartig und nicht wiederholbar. Die Literatur beschäftigt sich intensiv mit den Augenblicken der wahren Empfindung.

Sieben Jahre lang hatte Hans auswärts "treu und ehrlich gedient", und da es an der Zeit war, bekam er seinen Lohn. Der Herr "gab ihm ein Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war". In unschlagbarer Unbekümmertheit tauscht er es gegen ein Pferd, dieses gegen eine alte Kuh, die er für ein Schwein hergibt, um bald darauf doch einer Gans den Vorzug zu geben. Am Schluss begnügt er sich mit einem Wetzstein, der ihm in einen Brunnen fällt. Mit ...