Graphic Novels: Sehr viel mehr als nur Schund-Literatur

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Doch das hat sich längst geändert. Graphic Novels bebildern Sachthemen ebenso wie fiktive Geschichten. Die gezeichneten Bücher beleben auch manchen Klassiker neu. Und ihr Anteil am Markt wächst kräftig.

Krach, Booomm, Zisch, Schmatz … So hießen die Zauberwörter auf den Seiten, die unzählige Jugendliche (und Erwachsene) über Jahrzehnte in die Trafiken und Buchgeschäfte gezogen haben. Wie aufregend war der Weg dorthin und wie schön der Geruch der Errungenschaft, wenn man sie - vom eigenen Taschengeld bezahlt - in Händen hielt. Micky Maus, Superman, Nick Knatterton und Asterix hießen ihre Helden. Und oft hielten die Altvorderen die frische Glückseligkeit für Schundliteratur. Auch wenn mancher behauptet, Latein über die widerspenstigen Gallier ...