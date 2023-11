Was heute Fake News heißt, verbreiteten einst Zauberer, Quacksalber und Wunderheiler.

Stolperstein in der Franz-Josef-Straße in der Stadt Salzburg.

Ein Stolperstein vor der Wohnung in der Franz-Josef-Straße 11 erinnert an Grete De Francesco unter ihrem Mädchennamen Margarethe Weissenstein. 1893 in Wien geboren, gehörte sie dem assimilierten Großbürgertum an, sie und ihre zwei Schwestern wurden getauft. Die Villa in Salzburg ...