Griechenlands Nationalbibliothek zieht an die Küste

Ein Spezialteam mit Masken und Handschuhen legt die kostbare Fracht sorgfältig in gepolsterte Radkarren: Der größte Umzug von Büchern in der griechischen Geschichte ist im Gange. Bis April zieht Griechenlands Nationalbibliothek aus ihrer neoklassizistischen Villa im Zentrum Athens in ein modernes Kulturzentrum an der Küste.

SN/APA (AFP)/LOUISA GOULIAMAKI Die neue Nationalbibliothek lockt Besucher ans Meer