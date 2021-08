"Große Philosophinnen" in zehn Porträts: Denkerinnen befreien sich selbst

Bis heute geht es darum, Frauen im öffentlichen Leben überhaupt sichtbar zu machen: Ein Buch porträtiert zehn wegweisende Philosophinnen.

In der antiken Philosophie hatten Frauen kaum einen Platz. Patriarchalische Gesellschaften verwehrten ihnen grundlegende Rechte, insbesondere Zugang zu Bildung und Wissen. Erst allmählich befreiten sich Frauen in ihrem Denken. Am Ende des 14. Jahrhunderts wurde Christine de Pizan in Frankreich zur ersten femme de lettres, die von ihrem Schreiben leben konnte. Diese Literatin kommentierte gesellschaftliche und politische Veränderungen ihrer Zeit. Zudem malte sie in ihrem wichtigsten Werk die Vision einer Stadt aus, die ein Ort der Zuflucht für Frauen sein ...