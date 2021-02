Grünmandl, Gugić, Farmehri - das sind die Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchtipps für das Wochenende zusammengestellt.

Otto Grünmandl: Das Ministerium der Sprichwörter.

Otto Grünmandl (1924-2000) tat man gern lächelnd als Tiroler Original ab. So stand er im Humoristen-Eck, wo er nicht schädlich werden konnte. Als Romanautor spielt er keine Rolle, so ist wieder einmal von einer Ungerechtigkeit des Literaturbetriebs zu berichten, dass einer, der so waghalsig war, etwas Eigenes zu machen, für seine Verweigerung des braven Erzählens mit Missachtung gestraft wird. Das war schon zu Lebzeiten so, als sein Roman "Pizarrini", der damals noch ...