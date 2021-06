"H. C. Artmann ist unterschätzt"

In dieser Woche, am 12. Juni, wäre H. C. Artmann 100 Jahre alt. Kaum jemand hat diesen Autor so oft fotografiert wie Sepp Dreissinger.

Fotograf Sepp Dreissinger, der am Mozarteum studiert hat und Gründungsmitglied der Galerie Fotohof war, kannte H. C. Artmann aus Salzburg. Von 1978 bis zu dessen Lebensende hat er den Dichter regelmäßig getroffen und fotografiert. Wie kamen Sie auf Artmann? Sepp Dreissinger: Es war seltsamerweise nicht die Literatur, sondern die Musik. Ende der 1970er-Jahre hat mir ein Freund vom Mozarteum, der englische Gitarrist John Gillard, erzählt, er sei in Artmanns Salzburger Wohnung gewesen und habe mit ihm irische Lieder gesungen. ...