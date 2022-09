H.C.-Artmann-Preisträger Julian Schutting feilt tagaus, tagein an seinen Texten

Gute Lyrik sei kein "Selfie in Gedichtform", sagt der Schriftsteller. Er geht dafür auf Suche und baut sie wie ein Architekt.

Zwei kommende Ereignisse rücken Julian Schutting in den Blickpunkt: Am Montagabend war die Verleihung des H.C.-Artmann-Preises angesetzt, am 25. Oktober feiert er seinen 85. Geburtstag. "Der Geburtstag ist mir grauenvoll. Der Preis freut mich, obwohl ich ihn reichlich spät bekomme. Viele werden sagen: Was, der lebt noch? Ich nehme ihn aber gerne an, weil ich voll in der Arbeit bin. Ich publiziere mehr denn je. Das kostet mich sehr viel Geld - weil ich nicht selber auf Computer schreibe."

