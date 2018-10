Hagan, Simons und Mandeville: Die SN-Buchtipps

Die Buchtipps der Woche, vorgestellt von Anton Thuswaldner.

Joe Hagan: Sticky Fingers. Wie Jann Wenner und der Rolling Stone Musikgeschichte geschrieben haben. Aus dem Englischen von Friederike Moldenhauer. Geb., 671 S. Rowohlt, Reinbek 2018.

Im November 1967 erschien die erste Ausgabe des Musikmagazins "Rolling Stone", und Jann Wenner war sein unangefochtener Vordenker. Der Leitstern war John Lennon, der gut zum Credo des Selbstverständnisses passte, wie es Wenner ausdrückte. Im Magazin sollte es nicht um die Musik allein gehen, "sondern auch um die Dinge und Haltungen, die mit dieser Musik einhergehen". Die Welt befand sich im Aufbruch, die Jugend orientierte sich an anderen Werten, als ihr von den Erwachsenen vermittelt wurden, es ging immerhin um eine anzustrebende Welt, in der Frieden oberste Priorität hatte. Was in der Zeit des Vietnamkriegs den Jungen einleuchtete, war den älteren Generationen schwer vermittelbar. Schon deshalb war der "Rolling Stone" so wichtig, weil er das Selbstverständnis der Jugend prägte und sie in ihrer Rebellion bestärkte. Natürlich erzählt Joe Hagan in diesem Buch eine Menge von den großen Bands und den Musikern, die Kultstatus hatten: Jefferson Airplane, Led Zeppelin, Bob Dylan, The Doors, Paul Simon hießen die tonangebenden Stars. Dass die Zeitschrift sexistisch war, bestreitet Joe Hagan nicht. Dass Janis Joplin als "herrische Hure" diffamiert wurde, verzieh sie dem Kritiker Paul Nelson nie.