Hans Eichhorn im Stifterhaus: Am nächsten Straßeneck wartet immer eine Feinheit

Gebastelte Postkarten und genaue Beobachtungen: Im Stifterhaus flaniert man mit Hans Eichhorn durch Paris.

Hans Eichhorn war ein Seltener. Und einer, für den die Sprache ein Fortbewegungsmittel war. So jedenfalls lässt sich das in all seinen Texten nachvollziehen. Einem seiner Bücher gab Eichhorn, der im Februar 2020 gestorben ist, auch den Titel "Das Fortbewegungsmittel". Das war 2009. Im Jahr darauf bewegte er sich selber fort. Weg vom Attersee, wo er - in langer Familientradition - Berufsfischer war und eben auch bildender Künstler und ein Dichter, der um die Flüchtigkeit der Worte Bescheid wusste, und ...